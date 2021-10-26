Нуланд не обсуждала в Москве предоставление особого статуса ОРДЛО – Кулеба

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не обсуждала во время визита в Москву предоставление Украиной особого статуса временно оккупированным территориям. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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На вопрос, правда ли, что Нуланд во время визита в Москву 11-13 октября обсуждала особый статус ОРДЛО, Кулеба ответил, что это неправда.

"Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", – написал министр.

По итогам визита Нуланд, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что якобы она поддержала автономию временно оккупированных территорий.

В посольстве США в Украине ответили, что дипломаты, как правило, не разглашают содержания закрытых переговоров. Но подчеркнули: США неизменно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в условиях российской агрессии.

Нуланд посетила Москву 11-13 октября. РосСМИ писали, что главной темой могла быть Украина.

После переговоров Россия предложила США взаимно отменить все ограничения для диппредставительств. США в ответ заявили, что ожидают от России паритета по штату дипломатических представительств и визовой взаимности.

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Владислава Михайленко

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