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Нуланд не обсуждала в Москве предоставление особого статуса ОРДЛО – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 18:55
Нуланд не обсуждала в Москве предоставление особого статуса ОРДЛО – Кулеба - Фото
Виктория Нуланд (фото - EPA)

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не обсуждала во время визита в Москву предоставление Украиной особого статуса временно оккупированным территориям. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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На вопрос, правда ли, что Нуланд во время визита в Москву 11-13 октября обсуждала особый статус ОРДЛО, Кулеба ответил, что это неправда.

"Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", – написал министр.

По итогам визита Нуланд, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что якобы она поддержала автономию временно оккупированных территорий. 

В посольстве США в Украине ответили, что дипломаты, как правило, не разглашают содержания закрытых переговоров. Но подчеркнули: США неизменно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в условиях российской агрессии.

Нуланд не обсуждала в Москве предоставление особого статуса ОРДЛО – Кулеба

Читайте также: "Хороший разговор". Ермак созвонился с Нуланд, обсудили ее визит в Россию

Владислава Михайленко
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