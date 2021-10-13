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"Ожидаем паритета". В США ответили на предложение России снять ограничения для посольств

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 09:13
Нэд Прайс (скриншот видео Госдепа США)

Соединенные Штаты ожидают от России паритета по штату дипломатических представительств и визовой взаимности. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на предложение России снять ограничения в работе диппредставительств между странами.

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Прайс подтвердил, что вчера в Москве замгоссекретаря США Виктория Нуланд обсуждала с российской стороной снятие ограничений на работу посольств. Он отметил, что встреча была полезной, а позиция США остается твердой.

"Мы ожидаем паритета по штатному расписанию и ожидаем визовой взаимности. Должна быть справедливость, должна быть гибкость с российской стороны, если мы хотим достичь равноправного соглашения", – заявил Прайс.

По его словам, США согласились на еще один раунд переговоров, и надеются, что в их результате дипмиссия США в Москве возобновит нормальную работу. Ожидается, что дальнейшие обсуждения будут идти на более низком уровне, вероятно, заместителя помощника госсекретаря.

"Мы действительно хотим открытых каналов связи с Москвой", – заявил Прайс. Он отметил важность адекватно укомплектованного посольства для ответственного управления двусторонними отношениями с Россией.

  • 15 марта 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.
  • В России заявили, что новые санкции США против РФ не поспособствуют встрече президентов двух стран. Также там пообещали ответить Вашингтону "по принципу взаимности". РФ ввела запрет на наем своих граждан в американские представительства.
  • 21 апреля Россия выслала 10 американских дипломатов.
  • С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических, из-за нехватки персонала.
  • 16 июня Байден встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Денис Юдин
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Госдепартамент США Россия посольство визы дипломаты Нед Прайс
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