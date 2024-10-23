NYT: Билл Гейтс тайно перечислил $50 млн в поддержку Камалы Харрис на выборах в США

У самого миллиардера нет глубоких отношений с кандидатом в президенты США

Билл Гейтс. (Фото: EPA/Oliver Hoslet)

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер Билл Гейтс тайно перечислил $50 млн в поддержку кандидата в президенты США Камалы Харрис. Об этом информирует газета The New York Times.

Миллиардер прислал средства Future Forward USA Action – американской некоммерческой общественной организации, никогда не раскрывающей своих доноров, согласно американскому законодательству. Поэтому пожертвование главы Microsoft никогда не появится в публичных документах.

Газета пишет, что организацию связывают с бывшим мэром Нью-Йорка, Майклом Блумбергом, являющимся сторонником Камалы Харрис, а самому Гейтсу не была интересна ее политическая деятельность, кроме работы насчет климатических изменений.

"Такое пожертвование означает значительное изменение стратегии, ранее удерживавшей его от подобных подарков", – отмечает издание.

Сам Гейтс свой поступок не прокомментировал. По его словам, он "останется двухпартийным", однако отметил, что характер выборов "иной".

"Я поддерживаю кандидатов, которые показывают четкую приверженность улучшению здравоохранения, уменьшению бедности и борьбе с изменением климата в США и во всем мире. У меня есть долгий опыт работы со многими политиками, но эти выборы отличаются, потому что имеют беспрецедентное значение для американцев и наиболее уязвимых людей во всем мире", – заявил миллиардер в ответе на запрос NYT.