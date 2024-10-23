NYT: Білл Гейтс таємно перерахував $50 млн в підтримку Камали Гарріс на виборах у США

Сам мільярдер не має глибоких стосунків з кандидаткою у президенти США

Білл Гейтс. (Фото: EPA/Oliver Hoslet)

Засновник корпорації Microsoft, мільярдер Білл Гейтс таємно перерахував $50 млн на підтримку кандидатки у президенти США Камали Гарріс. Про це інформує газета The New York Times.

Мільярдер надіслав кошти Future Forward USA Action – американській некомерційній громадській організації, яка ніколи не розкриває своїх донорів, згідно з американським законодавством. Тому пожертва голови Microsoft ніколи не з'явиться у публічних документах.

Газета пише, що організацію пов'язують із колишнім мером Нью-Йорка, Майклом Блумбергом, який є прибічником Камали Гарріс, а самому Гейтсу не була цікава її політична діяльність, окрім роботи щодо кліматичних змін.

"Така пожертва означає значну зміну стратегії, яка раніше утримувала його від подібних подарунків", – зазначає видання.

Сам Гейтс свій вчинок не прокоментував. За його словами, він "лишиться двопартійним", проте зауважив, що характер виборів "інакший".

"Я підтримую кандидатів, які показують чітку відданість покращенню охорони здоров'я, зменшенню бідності й боротьбі зі зміною клімату в США та в усьому світі. Я маю довгий досвід роботи з багатьма політиками, але ці вибори відрізняються, бо мають безпрецедентне значення для американців і найбільш уразливих людей у ​​всьому світі", – заявив мільярдер у відповіді на запит NYT.