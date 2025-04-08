NYT рассказывала о штабе Украины и США в Висбадене. Залужный изложил детали

Бывший главком ВСУ рассказал, почему был создан штаб в Висбадене, чем там занимались и какую роль он играл в начале войны

Встреча с американскими и британскими партнерами в Украине в 2023 году (Фото: Валерий Залужный)

В конце марта американская газета The New York Times опубликовала материал о работе командного центра в немецком Висбадене, где американские и украинские военные планировали военные операции в 2022-2023 годах. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, подтвердил существование такого объекта и предоставил детали.

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Как описывала NYT, в командном центре американские и украинские военные "бок о бок" планировали операции ВСУ. Первая встреча представителей Украины и США там состоялась весной 2022 года – через несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ.

Залужный заявил, что этот "штаб действительно стал нашим с партнерами секретным оружием в планировании операций и формировании потребностей для их реализации".

По его словам, после начала большой войны военная помощь от союзников существенно возросла – и Украина получила многообразие оружия и техники, а с этим – и новые вызовы, связанные с его снабжением и ремонтом.

"Именно поэтому в апреле 2022 года мы создали центр по координации поставок военной помощи Украине. Он базировался в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, Германия. Через некоторое время этот штаб продолжил работу в Висбадене", – рассказал бывший главком.

Впоследствии, продолжил Залужный, Украина и союзники поняли, что им нужен общий оперативный штаб, который будет производить оценку потребностей в оружии и технике, исходя из планирования операций. Этот вопрос "особо остро" встал летом 2022 года, когда партнеры выразили сомнения в целесообразности тех или иных видов вооружений и боеприпасов для фронта в Украине, отметил посол.

"Тогда у нас и возникла идея создать на базе логистического оперативный штаб, который анализировал бы спланированные операции ВСУ и, в соответствии со стандартами НАТО, формировал под них потребность. Благодаря поддержке Великобритании эту идею удалось реализовать. И Висбаден получил новое дыхание", – сказал Залужный.

По его словам, там планировали операции, проводили военные игры, формировали потребности для ВСУ и передавали их в Вашингтон и европейские столицы.

10 января 2025 года отставной полковник Сухопутных сил США и один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute Роберт Хамильтон рассказал LIGA.net, что миссия НАТО по оказанию помощи и тренировок Украине (NSATU) будет расположена в Висбадене.