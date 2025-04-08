NYT розповідала про штаб України та США у Вісбадені. Залужний виклав деталі

Колишній головком ЗСУ розповів, чому був створений штаб у Вісбадені, чим там займалися і яку роль він відігравав на початку великої війни

Зустріч з американськими та британськими партнерами в Україні у 2023 році (Фото: Валерій Залужний)

Наприкінці березня американська газета The New York Times опублікувала матеріал про роботу командного центру в німецькому Вісбадені, де американські та українські військові планували воєнні операції у 2022-2023 роках. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних Сил України, підтвердив існування такого об'єкта й надав деталі.

Як описувала NYT, у командному центрі американські та українські військові "пліч-о-пліч" планували операції ЗСУ. Перша зустріч представників України та США там відбулася навесні 2022 року – через кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ.

Залужний заявив, що цей "штаб справді став нашою з партнерами секретною зброєю у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації".

За його словами, після початку великої війни військова допомога від союзників суттєво зросла – й Україна отримала різноманіття зброї й техніки, а з цим – і нові виклики, пов'язані з її постачанням та ремонтом.

"Саме тому у квітні 2022 року ми створили центр із координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені", – розповів колишній головком.

Згодом, продовжив Залужний, Україна та союзники зрозуміли, що їм потрібен спільний оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій. Це питання "особливо гостро" постало влітку 2022 року, коли партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні, зазначив посол.

"Тоді у нас і виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу. Завдяки підтримці Великої Британії цю ідею вдалося реалізувати. І Вісбаден отримав нове дихання", – сказав Залужний.

За його словами, там планували операції, проводили військові ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць.

10 січня 2025 року відставний полковник Сухопутних сил США та один із керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон розповів LIGA.net, що місія НАТО з надання допомоги та тренувань Україні (NSATU) буде розташована у Вісбадені.