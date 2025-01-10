Генерал Гамільтон: Новий формат допомоги Україні замість "Рамштайну" також може бути у Німеччині
Зустріч союзників у німецькому Рамштайні 9 січня могла бути останньою. Однак контактна група може зустрічатися у новому місті, розповів LIGA.net відставний полковник Сухопутних сил США та один з керівників євразійської програми Foreign Policy Research Institute Роберт Гамільтон.
Він зазначив, що США передали координацію військової допомоги Україні НАТО. Місія Альянсу з надання допомоги та тренувань Україні (NSATU) буде розташована у німецькому місті Вісбаден.
"Майбутні зустрічі можуть відбуватися там", – сказав Гамільтон.
Також, за його словами, поки не ясно, чи продовжиться підтримка з боку США. Якщо американська сторона припинить допомогу, то NSATU, найімовірніше, не зможе забезпечити той рівень підтримки, який Україна отримувала до цього часу, сказав полковник у відставці.
- 8 січня міністр оборони Польщі заявив, що "Рамштайн-25" може стати останнім.
- 9 січня Умєров заявив, що новий "Рамштайн" відбудеться вже у лютому, нове засідання вже погоджене.
- На "Рамштайні" також оголосили про виділення допомоги Україні на $500 млн.