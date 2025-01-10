Генерал Гамильтон: Новый формат помощи Украине вместо Рамштайна тоже может быть в Германии
Встреча союзников в немецком Рамштайне 9 января могла быть последней. Однако контактная группа может встречаться в новом городе, рассказал LIGA.net отставной полковник Сухопутных сил США и один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute Роберт Гамильтон.
Он отметил, что США передали координацию военной помощи Украине НАТО. Миссия Альянса по предоставлению помощи и тренировок Украине (NSATU) будет расположена в немецком городе Висбаден.
"Будущие встречи могут проходить там", – сказал Гамильтон.
Также, по его словам, пока не ясно, продолжится ли поддержка со стороны США. Если американская сторона прекратит помощь, то NSATU, скорее всего, не сможет обеспечить уровень поддержки, который Украина получала до этого времени, сказал полковник в отставке.
- 8 января министр обороны Польши заявил, что "Рамштайн-25" может стать последним.
- 9 января Умеров заявил, что новый "Рамштайн" состоится уже в феврале, новое заседание уже согласовано.
- На "Рамштайне" также объявили о предоставлении помощи Украине на $500 млн.