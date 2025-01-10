Генерал Гамильтон: Новый формат помощи Украине вместо Рамштайна тоже может быть в Германии

По словам Гамильтона, без поддержки США помощь от НАТО не будет на прежнем уровне

Роберт Гамильтон (скриншот с видео)

Встреча союзников в немецком Рамштайне 9 января могла быть последней. Однако контактная группа может встречаться в новом городе, рассказал LIGA.net отставной полковник Сухопутных сил США и один из руководителей евразийской программы Foreign Policy Research Institute Роберт Гамильтон.

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Он отметил, что США передали координацию военной помощи Украине НАТО. Миссия Альянса по предоставлению помощи и тренировок Украине (NSATU) будет расположена в немецком городе Висбаден.

"Будущие встречи могут проходить там", – сказал Гамильтон.

Также, по его словам, пока не ясно, продолжится ли поддержка со стороны США. Если американская сторона прекратит помощь, то NSATU, скорее всего, не сможет обеспечить уровень поддержки, который Украина получала до этого времени, сказал полковник в отставке.