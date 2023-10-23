NYT: Трамп обсуждал с австралийским миллиардером Праттом разговоры с Зеленским в 2019 году
Американская газета The New York Times пишет, что австралийский миллиардер Энтони Пратт рассказал о частных разговорах 45-го президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским в 2019 году. Тогда Трамп добивался, чтобы украинские правоохранительные органы обвинили в коррупции нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
Пратт входит в близкое окружение Трампа и является ключевым свидетелем по делу о секретных документах.
Журналисты опубликовали частные записи австралийского миллиардера, в которых Трамп обсуждал с ним свой разговор с Зеленским в сентябре 2019 года.
В ней Трамп якобы оказывал давление на украинского президента, чтобы тот помог ему победить на выборах 2020 года, — например, публично начать "расследование коррупции" в отношении семьи Байдена.
Именно этот телефонный разговор создал основу для первого импичмента Трампа.
"Тот телефонный звонок в Украину — это ничто по сравнению с тем, что я обычно делаю", — заявил экс-президент США.
Также Пратт рассказал, как Трамп описал свой разговор с президентом Ирака Бархамом Салихом в декабре 2019 года.
Тогда Трамп заявил: "Президент Ирака позвонил мне и сказал: "Вы только что сравняли с землей мой город". Я ответил ему: "И что ты собираешься с этим делать?"
- В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни в одном из 37 пунктов по делу о секретных документах.
- Против Трампа выдвинули 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании на 2024 год.
- На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.
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