NYT: Трамп обсуждал с австралийским миллиардером Праттом разговоры с Зеленским в 2019 году

Американская газета The New York Times пишет, что австралийский миллиардер Энтони Пратт рассказал о частных разговорах 45-го президента США Дональда Трампа с президентом Владимиром Зеленским в 2019 году. Тогда Трамп добивался, чтобы украинские правоохранительные органы обвинили в коррупции нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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Пратт входит в близкое окружение Трампа и является ключевым свидетелем по делу о секретных документах.

Журналисты опубликовали частные записи австралийского миллиардера, в которых Трамп обсуждал с ним свой разговор с Зеленским в сентябре 2019 года.

В ней Трамп якобы оказывал давление на украинского президента, чтобы тот помог ему победить на выборах 2020 года, — например, публично начать "расследование коррупции" в отношении семьи Байдена.

Именно этот телефонный разговор создал основу для первого импичмента Трампа.

"Тот телефонный звонок в Украину — это ничто по сравнению с тем, что я обычно делаю", — заявил экс-президент США.

Также Пратт рассказал, как Трамп описал свой разговор с президентом Ирака Бархамом Салихом в декабре 2019 года.

Тогда Трамп заявил: "Президент Ирака позвонил мне и сказал: "Вы только что сравняли с землей мой город". Я ответил ему: "И что ты собираешься с этим делать?"

В начале сентября 2019 года американские СМИ сообщили, что Трамп якобы хотел заставить Зеленского помочь с компроматом на соперника в президентской гонке 2020 года. Трампа интересовала работа сына Байдена Хантера в украинской газовой компании (Хантер входил в совет директоров компании Burisma экс-министра экологии времен Януковича Николая Злочевского. Против компании началось расследование. Позже его прекратили, а генпрокурора Виктора Шокина, который курировал дело, уволили. Байден считал это своей заслугой). Разведку США обеспокоил телефонный разговор Трампа с Зеленским 25 июля. Под давлением общественности Трамп обнародовал расшифровку беседы. Демократы в Конгрессе инициировали импичмент. 5 февраля 2020 года после завершения рассмотрения обвинений в Сенате Трампа полностью оправдали.

В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни в одном из 37 пунктов по делу о секретных документах.

Против Трампа выдвинули 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании на 2024 год.

На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.

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