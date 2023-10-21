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Трампа оштрафували на $5000. Він поширив допис про "роман" секретарки судді – CNN

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 10:36
Трампа оштрафували на $5000. Він поширив допис про
Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Суддя Нью-Йорка оштрафував 45-го президента США Дональда Трампа на $5000 за його "зневажливий" пост у соцмережах про співробітницю суду в його цивільній справі про шахрайство. Про це повідомляє CNN.

Як пишуть журналісти, 3 жовтня суддя Артур Енгорон наказав усім сторонам не говорити нічого про будь-яких співробітників суду після того, як Трамп опублікував у власній соцмережі Truth Social допис про секретарку Енгорона.

У дописі стверджувалося, що вона була "подругою" лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера, демократа від Нью-Йорка, і було оприлюднене фото, на якому вони обидва разом.

Публікацію видалили з Truth Social відразу після того як суддя видав наказ, але допис не був видалений з вебсайту передвиборчої кампанії Трампа.

Суддя застеріг адвокатів колишнього президента за "кричуще порушення" наказу і заявив, що повторні порушення можуть призвести до тюремного ув’язнення.

Адвокат Трампа попросив вибачення перед суддею від імені експрезидента, заявивши, що це було "ненавмисно".

У письмовому рішенні Енгорон зазначив, що оштрафував Трампа лише на номінальну суму — $5000 — оскільки це було "перше порушення".

ДОВІДКА. Проти Трампа висунули 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії на 2024 рік.

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Мілана Головань
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