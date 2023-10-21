Трампа оштрафовали на $5000. Он опубликовал пост о "романе" секретаря судьи – CNN
Судья Нью-Йорка оштрафовал 45-го президента США Дональда Трампа на $5000 за его "пренебрежительный" пост в соцсетях о сотруднице суда по его гражданскому делу о мошенничестве. Об этом сообщает CNN.
Как пишут журналисты, 3 октября судья Артур Энгорон приказал всем сторонам не говорить ничего о каких-либо сотрудниках суда после того, как Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social сообщение о секретаре Энгороне.
В сообщении утверждалось, что она была "подругой" лидера большинства в Сенате США Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка, и было опубликовано фото, на котором они оба вместе.
Публикацию удалили из Truth Social сразу после того как судья издал приказ, но сообщение не было удалено с веб-сайта предвыборной кампании Трампа.
Судья предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" приказа и заявил, что повторные нарушения могут привести к тюремному заключению.
Адвокат Трампа извинился перед судьей от имени экс-президента, заявив, что это было "нечаянно".
В письменном решении Энгорон отметил, что оштрафовал Трампа только на номинальную сумму – $5000 – поскольку это было "первое нарушение".
- В июне Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов по делу о секретных документах.
- На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.
- 26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.
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