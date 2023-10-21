Трампа оштрафовали на $5000. Он опубликовал пост о "романе" секретаря судьи – CNN

Судья Нью-Йорка оштрафовал 45-го президента США Дональда Трампа на $5000 за его "пренебрежительный" пост в соцсетях о сотруднице суда по его гражданскому делу о мошенничестве. Об этом сообщает CNN.

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Как пишут журналисты, 3 октября судья Артур Энгорон приказал всем сторонам не говорить ничего о каких-либо сотрудниках суда после того, как Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social сообщение о секретаре Энгороне.

В сообщении утверждалось, что она была "подругой" лидера большинства в Сенате США Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка, и было опубликовано фото, на котором они оба вместе.

Публикацию удалили из Truth Social сразу после того как судья издал приказ, но сообщение не было удалено с веб-сайта предвыборной кампании Трампа.

Судья предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" приказа и заявил, что повторные нарушения могут привести к тюремному заключению.

Адвокат Трампа извинился перед судьей от имени экс-президента, заявив, что это было "нечаянно".

В письменном решении Энгорон отметил, что оштрафовал Трампа только на номинальную сумму – $5000 – поскольку это было "первое нарушение".

СПРАВКА. Против Трампа выдвинули 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании на 2024 год.

В июне Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов по делу о секретных документах.

На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.

выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки. 26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.

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