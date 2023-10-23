NYT: Трамп обговорював з австралійським мільярдером Праттом розмови з Зеленським у 2019 році
Американська газета The New York Times пише, що австралійський мільярдер Ентоні Пратт розповів про приватні розмови 45-го президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським у 2019 році. Тоді Трамп домагався, щоб українські правоохоронні органи звинуватили в корупції нинішнього президента США Джо Байдена та його сина Гантера.
Пратт входить до близького оточення Трампа та є ключовим свідком у справі того про секретні документи.
Журналісти опублікували приватні записи австралійського мільярдера, у яких Трамп обговорював із ним свою розмову з Зеленським у вересні 2019 року.
У ній Трамп нібито тиснув на українського президента, щоб той допоміг йому перемогти на виборах 2020 року, — наприклад, публічно розпочати "розслідування корупції" щодо сімʼї Байдена.
Саме ця телефонна розмова створила підгрунтя для першого імпічменту Трампа.
"Той телефонний дзвінок до України — це ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю", — заявив експрезидент США.
Також Пратт розповів, як Трамп описав свою розмову із президентом Іраку Бархамом Саліхом у грудні 2019-го.
Тоді Трамп заявив: "Президент Іраку зателефонував мені й сказав: "Ви щойно зрівняли з землею моє місто". Я відповів йому: "І що ти збираєшся з цим робити?"
- У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.
- Проти Трампа висунули 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це, Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії на 2024 рік.
- На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.
Читайте також: Трампа оштрафували на $5000. Він поширив допис про "роман" секретарки судді – CNN
Коментарі