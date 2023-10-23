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NYT: Трамп обговорював з австралійським мільярдером Праттом розмови з Зеленським у 2019 році

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 11:07
NYT: Трамп обговорював з австралійським мільярдером Праттом розмови з Зеленським у 2019 році - Фото
Дональд Трамп (Скриншот)

Американська газета The New York Times пише, що австралійський мільярдер Ентоні Пратт розповів про приватні розмови 45-го президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським у 2019 році. Тоді Трамп домагався, щоб українські правоохоронні органи звинуватили в корупції нинішнього президента США Джо Байдена та його сина Гантера.

Пратт входить до близького оточення Трампа та є ключовим свідком у справі того про секретні документи.

Журналісти опублікували приватні записи австралійського мільярдера, у яких Трамп обговорював із ним свою розмову з Зеленським у вересні 2019 року.

У ній Трамп нібито тиснув на українського президента, щоб той допоміг йому перемогти на виборах 2020 року, — наприклад, публічно розпочати "розслідування корупції" щодо сімʼї Байдена.

Саме ця телефонна розмова створила підгрунтя для першого імпічменту Трампа. 

"Той телефонний дзвінок до України — це ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю", — заявив експрезидент США. 

Також Пратт розповів, як Трамп описав свою розмову із президентом Іраку Бархамом Саліхом у грудні 2019-го.

Тоді Трамп заявив: "Президент Іраку зателефонував мені й сказав: "Ви щойно зрівняли з землею моє місто". Я відповів йому: "І що ти збираєшся з цим робити?"

На початку вересня 2019 року американські ЗМІ повідомили, що Трамп нібито хотів змусити Зеленського допомогти з компроматом на суперника по президентських перегонах 2020 року. Трампа цікавила робота сина Байдена Гантера в українській газовій компанії (Гантер входив до ради директорів компанії Burisma ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Проти компанії почалося розслідування. Пізніше його припинили, а генпрокурора Віктора Шокіна, який курував справу, звільнили. Байден вважав це своєю заслугою.) Розвідку США стурбувала телефонна розмова Трампа із Зеленським 25 липня. Під тиском громадськості Трамп оприлюднив розшифровку бесіди. Демократи в Конгресі ініціювали імпічмент. 5 лютого 2020 року після завершення розгляду звинувачень у Сенаті Трампа повністю виправдали.
  • У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.
  • Проти Трампа висунули 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це, Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії на 2024 рік.
  • На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.

Читайте також: Трампа оштрафували на $5000. Він поширив допис про "роман" секретарки судді – CNN

Мілана Головань
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