О текущей ситуации на Донецком и Луганском направлениях от штаба ООС

На Донецком и Луганском направлениях Объединенные силы продолжают сдерживать наступление российско-оккупационных войск. Противник здесь не достиг поставленной цели и ежедневно несет существенные потери, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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Ситуация на Донбассе оценивается как напряженная, но контролируемая украинскими войсками.

Российская Федерация продолжает совершать преступления против человечности, обстреливая жилье мирных граждан, отметили в штабе.

В частности, из-за сокрушительных обстрелов гражданской инфраструктуры населенного пункта Волноваха была предпринята попытка эвакуации мирных жителей. Однако российские оккупанты помешали гуманитарной миссии, открыв огонь из реактивных систем залпового огня "Град", сообщили украинские военные.

Также сегодня захватчики целенаправленно обстреляли многоэтажки в одном из спальных районов Северодонецка. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

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Вадим Ребрина

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