ОАСК больше нет: Зеленский подписал закон о его ликвидации

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации Окружного административного суда Киева. Это следует из статуса законопроекта на сайте парламента.

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13 декабря Верховная Рада приняла закон о ликвидации ОАСК и формировании вместо него Киевского городского окружного административного суда. Законопроект немедленно подписал спикер парламента и тут же направил на подписание президенту.

Как следует из статуса документа на сайте парламента, президент сегодня же подписал законопроект, который после этого приобрел статус закона.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, после чего ОАСК прекращает исполнение правосудия. До начала работы Киевского городского окружного административного суда дела, подсудные ОАСК, рассматриваются и разрешаются Киевским окружным административным судом.

СПРАВКА. Законопроект . Законопроект №5369 был внесен в Раду еще в апреле 2021-го как "неотложный" и предлагал создать вместо ОАСК новый суд – Киевский городской окружной админсуд. Инициативы по ликвидации ОАСК пошли после неоднократных скандалов: глава суда Павел Вовк и еще несколько судей на основании тайных аудиозаписей подозреваются в создании преступной организации и захвате власти.

ОАСК был судом первой инстанции, который рассматривал споры по поводу избирательного процесса, принятия, прохождения или увольнения с публичной службы, дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, расположенных в городе Киеве.

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк и еще несколько судей этого суда подозреваются в уголовном деле о создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на разные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против Павла Вовка.

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Сергій Бережний

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