ОАСК больше нет: Зеленский подписал закон о его ликвидации
Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации Окружного административного суда Киева. Это следует из статуса законопроекта на сайте парламента.
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13 декабря Верховная Рада приняла закон о ликвидации ОАСК и формировании вместо него Киевского городского окружного административного суда. Законопроект немедленно подписал спикер парламента и тут же направил на подписание президенту.
Как следует из статуса документа на сайте парламента, президент сегодня же подписал законопроект, который после этого приобрел статус закона.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, после чего ОАСК прекращает исполнение правосудия. До начала работы Киевского городского окружного административного суда дела, подсудные ОАСК, рассматриваются и разрешаются Киевским окружным административным судом.
ОАСК был судом первой инстанции, который рассматривал споры по поводу избирательного процесса, принятия, прохождения или увольнения с публичной службы, дела об обжаловании решений органов государственной власти или местного самоуправления, расположенных в городе Киеве.
- Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк и еще несколько судей этого суда подозреваются в уголовном деле о создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. Там на записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на разные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.
- 9 декабря 2022 года США ввели санкции против Павла Вовка.
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