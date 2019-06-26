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26.06.2019, 12:59

ОАСК объяснился по делу о проспектах Бандеры и Шухевича

ОАСК объяснился по делу о проспектах Бандеры и Шухевича - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Ранее суд частично удовлетворил иск двух ГО - "Европейской правозащитной группы" и "Антифашистской правозащитной лиги" - против Киевсовета

Окружной админсуд Киева отменил переименование проспекта Ватутина и Московского проспекта в проспекты Шухевича и Бандеры якобы из-за нарушения процедуры переименования и по причине "отсутствия надлежащего обоснования". Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено во время совершения действий по изменению названия проспектов", - заявили в суде.

Ранее ОАСК отменил декоммунизацию двух столичных проспектов. Киевские власти подадут апелляцию.

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Теги: декоммунизация, Административный суд, переименование
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