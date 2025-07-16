Объем производства вооружений в Украине вырос за три года в 35 раз – Шмыгаль

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба ВР)

За время полномасштабного вторжения России в Украину оборонно-промышленный комплекс Украины вырос в 35 раз. Об этом заявил отправленный в отставку с поста премьер-министра Украины Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде.

В числе лидеров отрасли – производство дронов.

"Украина сегодня является одним из мировых лидеров в производстве дронов", – заявил он.

Шмыгаль добавил, что были запущены "десятки совместных производств вооружений с партнерами", привлечен частный капитал в оборонный сектор и начата "датская модель" финансирования украинского оборонно-промышленного комплекса.

В 2024 году Украина запустила с Данией новый механизм финансирования закупок вооружений для ВСУ, получивший название "датская модель". Она предусматривает финансирование украинских оборонных предприятий правительствами стран-партнеров. Украина формирует список проектов, требующих финансирования, а датские специалисты проверяют рекомендованные компании, оценивают их возможности и опыт выполнения контрактов. Помимо Дании, к этой модели финансирования присоединились также Швеция, Канада и другие страны.