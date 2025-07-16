ОПК України зріс за три роки у 35 разів – Шмигаль
Оборонно-промисловий комплекс України за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну зріс у 35 разів. Про це заявив відправлений у відставку з посади прем'єр-міністра України Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.
Серед лідерів галузі – виробництво дронів.
"Україна сьогодні – один зі світових лідерів у виробництві дронів", – заявив він.
Шмигаль додав, що було запущено "десятки спільних виробництв зброї з партнерами", залучений приватний капітал у сектор оборони та започаткована "данська модель" фінансування українського ОПК.
У 2024 році Україна розпочала з Данією новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, який отримав назву "данська модель". Вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядами країн-партнерів. Україна формує перелік проєктів, які потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню здатність та досвід виконання контрактів. Окрім Данії, до цієї моделі фінансування долучилися також Швеція, Канада та інші країни.
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