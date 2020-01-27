Обмен. Дуда полностью поддержал политику и поведение Зеленского

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: prezydent.pl)

Президент Польши Анджей Дуда полностью поддерживает украинского коллегу Владимира Зеленского и одобряет его политику по освобождению пленных из застенок в РФ и на временно оккупированных территориях. Об этом он заявил на совместном брифинге двух президентов в Варшаве.

По словам Дуды, он расспрашивал Зеленского о том, как происходят переговоры в нормандском формате и на что можно надеяться в ближайшем будущем.

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Польский лидер подчеркнул, что Зеленский как президент делает очень важное дело, занимаясь вопросом освобождения пленных и заложников: "Я полностью поддерживаю вашу позицию и способ вашего поведения, господин президент".

Со вчерашнего дня Зеленский пребывает в Польше с рабочим двухдневным визитом.

23-24 января он находился с визитом в Израиле для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

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