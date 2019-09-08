Обмен пленными. Денисова прокомментировала прекращение дел

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не получала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой ни одного официального предложения о заключении соглашения между Украиной и Россией о прекращении уголовного преследования пленных и заключенных, обмен которыми состоялся 7 сентября. Об этом сообщает BBC News Украина.

"Прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем рассматривать этот вопрос. Нужно обращение, только в этом случае можно о чем-то говорить. Сегодня нет никаких предложений", - сказала Денисова.

Ранее сегодня Москалькова высказала предложение о заключении соглашения между Украиной и Россией в отношении лиц, участвующих в "процессах по возврату", с целью недопущения их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

Вчера рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан.

По данным Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

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