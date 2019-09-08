Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обмен пленными. Денисова прокомментировала прекращение дел

Обмен пленными. Денисова прокомментировала прекращение дел - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
08.09.2019, 16:27

По словам омбудсмена, официально таких предложений не поступало

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что не получала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой ни одного официального предложения о заключении соглашения между Украиной и Россией о прекращении уголовного преследования пленных и заключенных, обмен которыми состоялся 7 сентября. Об этом сообщает BBC News Украина.

"Прочитала об этом в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем рассматривать этот вопрос. Нужно обращение, только в этом случае можно о чем-то говорить. Сегодня нет никаких предложений", - сказала Денисова.

Ранее сегодня Москалькова высказала предложение о заключении соглашения между Украиной и Россией в отношении лиц, участвующих в "процессах по возврату", с целью недопущения их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

  • Вчера рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев - политзаключенных и военнопленных, в РФ передали 35 российских и украинских граждан.
  • По данным Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в оккупированном ею Крыму.

Читайте также: Как Украина освобожденных узников Кремля встречала: фото, видео

Напишите нам
обмен пленные Людмила Денисова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 