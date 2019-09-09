Обмен. В Кремле отказались обнародовать имена выданных Украиной

Дмитрий Песков (фото - kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался называть имена лиц, которых Украины передала России в рамках последнего обмена пленными. Об этом сообщает Медуза.

Когда Пескову напомнили, что он сам обещал озвучить список, он сказал: "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую".

Он также не стал отвечать на вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

Песков также добавил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту Внуково, куда прибыли выданные России лица, "так как это не прерогатива главы государства".

7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля. В аэропорту Борисполя их встречали родственники, журналисты, просто неравнодушные граждане, а также представители государственной власти, включая президента и главу его офиса. ОП в этот же день опубликовал список имен освобожденных украинцев.

35 человек, которые были выданы России, в московском аэропорту Внуково никто не встречал. Только Кирилла Вышинского ждал у трапа российский пропагандист Дмитрий Киселев.

13 человек из 35-ти выданных России назвал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.