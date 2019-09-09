Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обмен. В Кремле отказались обнародовать имена выданных Украиной

Обмен. В Кремле отказались обнародовать имена выданных Украиной - Фото
Дмитрий Песков (фото - kremlin.ru)
09.09.2019, 20:09

Песков также ответил, почему Путин не присутствовал на встрече в аэропорту Внуково

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался называть имена лиц, которых Украины передала России в рамках последнего обмена пленными. Об этом сообщает Медуза.

Когда Пескову напомнили, что он сам обещал озвучить список, он сказал: "Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую".

Он также не стал отвечать на вопрос, получат ли российское гражданство украинцы, прибывшие по обмену в Москву.

Песков также добавил, что президент Владимир Путин не присутствовал в аэропорту Внуково, куда прибыли выданные России лица, "так как это не прерогатива главы государства".

7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и РФ. В Киев вернулись 35 украинских узников Кремля. В аэропорту Борисполя их встречали родственники, журналисты, просто неравнодушные граждане, а также представители государственной власти, включая президента и главу его офиса. ОП в этот же день опубликовал список имен освобожденных украинцев.

35 человек, которые были выданы России, в московском аэропорту Внуково никто не встречал. Только Кирилла Вышинского ждал у трапа российский пропагандист Дмитрий Киселев.

13 человек из 35-ти выданных России назвал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Напишите нам
владимир путин дмитрий песков обмен
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 