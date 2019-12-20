Обмен заложников. У Кучмы заявили о переносе видеоконференции

Видеоконференцию трехсторонней контактной группы, на которой должны обсудить вопрос обмена заложников перенесли на 23 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
"В продолжении работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, видеоконференцию трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря", - отметила Олифер.
Видеоконференция должна была состояться сегодня.
Читайте также: Кучма прокомментировал провал переговоров об обмене пленными