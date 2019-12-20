Обмен заложников. У Кучмы заявили о переносе видеоконференции

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Видеоконференцию трехсторонней контактной группы, на которой должны обсудить вопрос обмена заложников перенесли на 23 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В продолжении работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, видеоконференцию трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря", - отметила Олифер.

Видеоконференция должна была состояться сегодня.

9 декабря президент Владимир Зеленский договорился на нормандской встрече об обмене пленными до нового года

обмене пленными 18 декабря министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что т рехсторонняя контактная группа в Минске не смогла договориться об обмене пленными в формате "все на всех".

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