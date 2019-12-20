Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обмен заложников. У Кучмы заявили о переносе видеоконференции

Обмен заложников. У Кучмы заявили о переносе видеоконференции - Фото
Фото: скриншот видео
20.12.2019, 11:33

Видеоконференция участников трехсторонней контактной группы должна была состояться сегодня

Видеоконференцию трехсторонней контактной группы, на которой должны обсудить вопрос обмена заложников перенесли на 23 декабря 2019 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"В продолжении работы по освобождению лиц, содержащихся в ОРДЛО, видеоконференцию трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря", - отметила Олифер.

Видеоконференция должна была состояться сегодня.

Читайте также: Кучма прокомментировал провал переговоров об обмене пленными

 

Напишите нам
обмен пленными леонид кучма дарка олифер видеоконференция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 