Обновление авиации и усиление ПВО: в Греции хотят провести модернизацию Вооруженных сил

По данным министра обороны Греции, правительство планирует приобрести две или более полных эскадрильи самолетов F-16, Rafale и F-35

Истребитель F-35. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Греция подготовила план по реструктуризации Вооруженных сил в соответствии с "Повесткой дня до 2030 года". Среди ключевых положений документа: приобретение современных истребителей и усиление военно-морского флота. Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас, цитирует Еkathimerini.

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Он отметил, что эта программа направлена на то, чтобы к 2030 году ВВС Греции имели 200 современных самолетов 4,5 и пятого поколений, постепенно выводя из эксплуатации самолеты третьего и четвертого поколений.

По словам Дендиаса, правительство планирует приобрести две или более полных эскадрильи самолетов F-16, Rafale и F-35.

"Наша цель – укрепить собственную оборонную промышленность и продвинуться в производстве современных "умножителей мощности". Мы стремимся создать новую реальность для греческих Вооруженных сил", – добавил он.

Отмечается, что среди других ключевых направлений развития Вооруженных сил Греции до 2030 года: обновление систем ПВО и развитие беспилотных систем.

15 марта сообщалось, что Греция готовит новый пакет военной помощи Украине, куда войдут авиационные ракеты, гаубицы и боеприпасы.

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