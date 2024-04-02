Обновление авиации и усиление ПВО: в Греции хотят провести модернизацию Вооруженных сил
Греция подготовила план по реструктуризации Вооруженных сил в соответствии с "Повесткой дня до 2030 года". Среди ключевых положений документа: приобретение современных истребителей и усиление военно-морского флота. Об этом заявил министр обороны Греции Никос Дендиас, цитирует Еkathimerini.
Он отметил, что эта программа направлена на то, чтобы к 2030 году ВВС Греции имели 200 современных самолетов 4,5 и пятого поколений, постепенно выводя из эксплуатации самолеты третьего и четвертого поколений.
По словам Дендиаса, правительство планирует приобрести две или более полных эскадрильи самолетов F-16, Rafale и F-35.
"Наша цель – укрепить собственную оборонную промышленность и продвинуться в производстве современных "умножителей мощности". Мы стремимся создать новую реальность для греческих Вооруженных сил", – добавил он.
Отмечается, что среди других ключевых направлений развития Вооруженных сил Греции до 2030 года: обновление систем ПВО и развитие беспилотных систем.
- 15 марта сообщалось, что Греция готовит новый пакет военной помощи Украине, куда войдут авиационные ракеты, гаубицы и боеприпасы.
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