70 гаубиць та 2000 авіаракет: Греція готує військову допомогу для України – Еkathimerini

Гаубиця M114A1 (Фото: Defense Express)

Греція готує новий пакет військової допомоги Україні, в який увійдуть авіаційні ракети, гаубиці та боєприпаси. Про це повідомило грецьке видання Еkathimerini з посиланням на неназваного співрозмовника в уряді країни.

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За інформацією видання, уряд Греції повідомив офіційних осіб Європейського Союзу, відповідальних за координацію допомоги Україні, про майбутнє постачання озброєння. Мова йде про 2000 ракет Zuni, 180 реактивних снарядів калібру 70 мм, 90 000 снарядів калібру 90 мм та 4 млн патронів до стрілецької зброї.

Озброєння будуть закуповувати у Чехії та передавати напряму в Україну. Зараз представники обох країн ведуть переговори про вартість запланованого до замовлення озброєння.

Також Греція планує передати Україні 70 гаубиць M114A1 американського виробництва, які зараз розглядаються урядом країни як застарілі.

Щодо радянських зенітно-ракетних комплексів С-300, які запросила Україна, Греція неодноразово наголошувала на необхідності їх заміни сучаснішими західними системами. Як зазначає видання, незалежно від того, чи відправить Греція до України С-300, вона готується їх замінити.

ДОВІДКА. Zuni – ракета, що була розроблена у 50-х роках інженерами Станції авіаційного озброєння ВМС США. Zuni активно застосовували у військових кампаніях 1960–1970 років. Для запуску ракети використовується контейнер із чотирма напрямними LAU-10. У 1960–1970-х як носії некерованих ракет американська армія використовувала вертоліт Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II та винищувач F-16.



Навесні 2023 року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив фото Zuni – ракета, що була розроблена у 50-х роках інженерами Станції авіаційного озброєння ВМС США. Zuni активно застосовували у військових кампаніях 1960–1970 років. Для запуску ракети використовується контейнер із чотирма напрямними LAU-10. У 1960–1970-х як носії некерованих ракет американська армія використовувала вертоліт Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II та винищувач F-16.Навесні 2023 року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив фото ракет Zuni із "посланням" для російських окупантів, якими споряджені українські штурмовики Су-25.

12 березня 2024 року Сполучені Штати оголосили про надання Україні екстреного пакета військової допомоги на $300 млн: туди увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.

13 березня комітет постійних представників у Європейському Союзі підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро – з нього фінансуються постачання зброї Україні.

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