70 гаубиц и 2000 авиаракет: Греция готовит военную помощь для Украины – Еkathimerini
Греция готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут авиационные ракеты, гаубицы и боеприпасы. Об этом сообщило греческое издание Еkathimerini со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве страны.
По информации издания, правительство Греции сообщило официальным лицам Европейского Союза, ответственным за координацию помощи Украине, о предстоящих поставках вооружения. Речь идет о 2000 ракет Zuni, 180 реактивных снарядах калибра 70 мм, 90 000 снарядов калибра 90 мм и 4 млн патронов к стрелковому оружию.
Вооружение будут закупать у Чехии и передавать напрямую в Украину. В настоящее время представители обеих стран ведут переговоры о стоимости запланированного на заказ вооружения.
Также Греция планирует передать Украине 70 гаубиц M114A1 американского производства, которые правительство страны рассматривает как устаревшие.
Относительно советских зенитно-ракетных комплексов С-300, которые Украина запросила, Греция неоднократно отмечала необходимость их замены более современными западными системами. Как отмечает издание, независимо от того, отправит ли Греция в Украину С-300, она готовится их заменить.
Весной 2023 года командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал фото ракет Zuni с "посланием" для российских оккупантов, которыми снаряжены украинские штурмовики Су-25.
- 12 марта 2024 года Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине экстренного пакета военной помощи на $300 млн: туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.
- 13 марта комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро – из него финансируются поставки оружия Украине.
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