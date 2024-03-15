70 гаубиц и 2000 авиаракет: Греция готовит военную помощь для Украины – Еkathimerini

Гаубица M114A1 (Фото: Defense Express)

Греция готовит новый пакет военной помощи Украине, в который войдут авиационные ракеты, гаубицы и боеприпасы. Об этом сообщило греческое издание Еkathimerini со ссылкой на неназванного собеседника в правительстве страны.

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По информации издания, правительство Греции сообщило официальным лицам Европейского Союза, ответственным за координацию помощи Украине, о предстоящих поставках вооружения. Речь идет о 2000 ракет Zuni, 180 реактивных снарядах калибра 70 мм, 90 000 снарядов калибра 90 мм и 4 млн патронов к стрелковому оружию.

Вооружение будут закупать у Чехии и передавать напрямую в Украину. В настоящее время представители обеих стран ведут переговоры о стоимости запланированного на заказ вооружения.

Также Греция планирует передать Украине 70 гаубиц M114A1 американского производства, которые правительство страны рассматривает как устаревшие.

Относительно советских зенитно-ракетных комплексов С-300, которые Украина запросила, Греция неоднократно отмечала необходимость их замены более современными западными системами. Как отмечает издание, независимо от того, отправит ли Греция в Украину С-300, она готовится их заменить.

СПРАВКА. Zuni – ракета, разработанная в 50-х годах инженерами Станции авиационного вооружения ВМС США. Zuni активно применяли в военных кампаниях 1960-1970 годов. Для запуска ракеты используется контейнер с четырьмя направляющими LAU-10. В 1960–1970-х в качестве носителей неуправляемых ракет американская армия использовала вертолет Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II и истребитель F-16.



Весной 2023 года командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал фото Zuni – ракета, разработанная в 50-х годах инженерами Станции авиационного вооружения ВМС США. Zuni активно применяли в военных кампаниях 1960-1970 годов. Для запуска ракеты используется контейнер с четырьмя направляющими LAU-10. В 1960–1970-х в качестве носителей неуправляемых ракет американская армия использовала вертолет Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II и истребитель F-16.Весной 2023 года командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал фото ракет Zuni с "посланием" для российских оккупантов, которыми снаряжены украинские штурмовики Су-25.

12 марта 2024 года Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине экстренного пакета военной помощи на $300 млн: туда вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы для HIMARS.

13 марта комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро – из него финансируются поставки оружия Украине.

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