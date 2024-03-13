У ЄС схвалили 5 млрд євро для допомоги Україні зброєю на 2024 рік – Боррель

Очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба привітав це рішення

Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Комітет постійних представників у Європейському Союзі підтримав збільшення Європейського фонду миру на 5 млрд євро – з нього фінансуються постачання зброї Україні. Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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"Послання чітке: ми підтримаємо Україну усіма можливими засобами для її перемоги", – наголосив він.

Очільник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба очікує на ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

"Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості у досягненні нашої спільної перемоги", – додав він.

Видання Financial Times 12 березня повідомило, що погодити рішення вдалося шляхом компромісу, що пріоритет віддаватимуть зброї, виробленій в ЄС, з можливістю її закупівлі в третіх країнах в крайніх випадках.

З 2022 року ЄС надає Україні військову допомогу через Європейський фонд миру: фінансування надають через транші.

Останні місяці ці транші блокувала Угорщина: через різні причини відмовлялася схвалювати поповнення ЄФМ на 500 млн євро.

Держави-члени ЄС ведуть переговори про створення чотирирічного спецфонду в межах Європейського фонду миру на загальну суму 20 млрд євро, який використовувався б лише для допомоги Україні.

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