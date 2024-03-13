В ЕС одобрили 5 млрд евро для помощи Украине оружием на 2024 год – Боррель

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал это решение

Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Комитет постоянных представителей в Европейском Союзе поддержал увеличение Европейского фонда мира на 5 млрд евро – из него финансируются поставки оружия Украине. Об этом сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Послание четкое: мы поддержим Украину всеми возможными средствами для ее победы", – подчеркнул он.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба ожидает принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решительности в достижении нашей общей победы", – добавил он.

Издание Financial Times 12 марта сообщило, что согласовать решение удалось путем компромисса, что приоритет будут отдавать оружию, произведенному в ЕС, с возможностью его закупки в третьих странах в крайних случаях.

С 2022 года ЕС предоставляет Украине военную помощь через Европейский фонд мира: финансирование предоставляют через транши.

Последние месяцы эти транши блокировала Венгрия: по разным причинам отказывалась одобрять пополнение ЕФМ на 500 млн евро.

Государства-члены ЕС ведут переговоры о создании четырехлетнего спецфонда в рамках Европейского фонда мира на общую сумму 20 млрд евро, который бы использовался только для помощи Украине.

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