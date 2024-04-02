Оновлення авіації та посилення ППО: у Греції планують провести модернізацію Збройних сил

За даними міністра оборони Греції, уряд планує придбати дві або більше повні ескадрильї літаків F-16, Rafale та F-35

Винищувач F-35. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Греція підготувала план з реструктуризації Збройних сил відповідно до "Порядку денного до 2030 року". Серед ключових положень документа: придбання сучасних винищувачів та посилення військово-морського флоту. Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, цитує Еkathimerini.

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Він зазначив, що ця програма спрямована на те, щоб до 2030 року ВПС Греції мали 200 сучасних літаків 4,5 і п'ятого поколінь, поступово виводячи з експлуатації літаки третього і четвертого поколінь.

За словами Дендіаса, уряд планує придбати дві або більше повні ескадрильї літаків F-16, Rafale та F-35.

"Наша мета – зміцнити власну оборонну промисловість і просунутися у виробництві сучасних "помножувачів потужності". Ми прагнемо створити нову реальність для грецьких Збройних сил", – додав він.

Наголошується, що серед інших ключових напрямів розвитку Збройних сил Греції до 2030 року: оновлення систем ППО та розвиток безпілотних систем.

15 березня повідомлялося, що Греція готує новий пакет військової допомоги Україні, в який увійдуть авіаційні ракети, гаубиці та боєприпаси.

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