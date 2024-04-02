Оновлення авіації та посилення ППО: у Греції планують провести модернізацію Збройних сил
Греція підготувала план з реструктуризації Збройних сил відповідно до "Порядку денного до 2030 року". Серед ключових положень документа: придбання сучасних винищувачів та посилення військово-морського флоту. Про це заявив міністр оборони Греції Нікос Дендіас, цитує Еkathimerini.
Він зазначив, що ця програма спрямована на те, щоб до 2030 року ВПС Греції мали 200 сучасних літаків 4,5 і п'ятого поколінь, поступово виводячи з експлуатації літаки третього і четвертого поколінь.
За словами Дендіаса, уряд планує придбати дві або більше повні ескадрильї літаків F-16, Rafale та F-35.
"Наша мета – зміцнити власну оборонну промисловість і просунутися у виробництві сучасних "помножувачів потужності". Ми прагнемо створити нову реальність для грецьких Збройних сил", – додав він.
Наголошується, що серед інших ключових напрямів розвитку Збройних сил Греції до 2030 року: оновлення систем ППО та розвиток безпілотних систем.
- 15 березня повідомлялося, що Греція готує новий пакет військової допомоги Україні, в який увійдуть авіаційні ракети, гаубиці та боєприпаси.
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