Обновленные данные по подбитому российскому катеру: военные говорят, что он уничтожен

В Вооруженных Силах Украины заявили об уничтожении российского катера, который, по изначальным данным, был "подбит" в районе острова Белогрудый. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин.

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Отвечая на вопрос, о том, насколько серьезные повреждения получил катер россиян, и останется ли он на плаву, Ерин ответил: "По нашим данным, этот катер был уничтожен. Теперь о его состоянии и дальнейших перспективах, будем надеяться, уже будут узнавать жители подводного царства".

Он подчеркнул, что это "постоянная работа" украинских артиллеристов, которые держат контроль над Днепром и перемещениями врага.

По словам Ерина, россияне чаще всего перемещаются не на катерах, а на легкомоторных лодках маленькими группами – и они тоже уничтожаются украинскими войсками.

Сегодня Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки подбили корабль или катер российских оккупантов. Больше информации там пообещали предоставить после уточнения.

Позднее в Генштабе подтвердили информацию о поражении артиллерийскими средствами российского катера в дельте реки Днепр, в районе острова Белогрудый. Тип катера уточняется.

Оксана Житнюк

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