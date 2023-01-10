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Обновленные данные по подбитому российскому катеру: военные говорят, что он уничтожен

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 19:13
Обновленные данные по подбитому российскому катеру: военные говорят, что он уничтожен - Фото
Евгений Ерин (скриншот видео)

В Вооруженных Силах Украины заявили об уничтожении российского катера, который, по изначальным данным, был "подбит" в районе острова Белогрудый. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Евгений Ерин.

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Отвечая на вопрос, о том, насколько серьезные повреждения получил катер россиян, и останется ли он на плаву, Ерин ответил: "По нашим данным, этот катер был уничтожен. Теперь о его состоянии и дальнейших перспективах, будем надеяться, уже будут узнавать жители подводного царства".

Он подчеркнул, что это "постоянная работа" украинских артиллеристов, которые держат контроль над Днепром и перемещениями врага.

По словам Ерина, россияне чаще всего перемещаются не на катерах, а на легкомоторных лодках маленькими группами – и они тоже уничтожаются украинскими войсками.

  • Сегодня Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки подбили корабль или катер российских оккупантов. Больше информации там пообещали предоставить после уточнения.
  • Позднее в Генштабе подтвердили информацию о поражении артиллерийскими средствами российского катера в дельте реки Днепр, в районе острова Белогрудый. Тип катера уточняется.
Оксана Житнюк
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война потери катер евгений ерин
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