Обращение Банковой к военным РФ: Вас используют как мясо. Не выполняйте преступные приказы
Военных вооруженных сил России и Беларуси призвали не выполнять преступные приказы. Об этом сказал на брифинге представитель Офиса президента Алексей Арестович.
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"По ходу кампании, который вы можете отслеживать, прекрасно видно – еще сутки-двое и вы захлебнетесь в наступлении. Ваше командование применяет вас как мясо – иначе объяснить движение легкобронированной техники в крупнонаселенные города с очень серьезной обороной такие, как Киев и Харьков, и которую раскалашмачивают за час – невозможно", – сказал Арестович.
Он напомнил российским военным, что изображениями их убитых сослуживцев заполнен весь интернет, что многие уже сдались в плен.
Представитель ОП подчеркнул, что украинские власти не считают плен позором. Напротив, сдача оружия и переход на сторону Украины позволят сохранить воинскую честь.
Арестович сообщил, что ведутся предварительные переговоры о том, чтобы дать соответствующие гарантии тем российским военным, которые сдадутся в плен.
Как вариант, представитель ОП предложил просто блокировать выполнение незаконных приказов – "есть много способов это делать".
- На этом же брифинге Арестович сказал, что российские войска на северо-западе от Киева перешли в тактическое отступление, чтобы их не достала украинская артиллерия.
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