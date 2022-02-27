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Обращение Банковой к военным РФ: Вас используют как мясо. Не выполняйте преступные приказы

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 17:14
Обращение Банковой к военным РФ: Вас используют как мясо. Не выполняйте преступные приказы - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Военных вооруженных сил России и Беларуси призвали не выполнять преступные приказы. Об этом сказал на брифинге представитель Офиса президента Алексей Арестович.

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"По ходу кампании, который вы можете отслеживать, прекрасно видно – еще сутки-двое и вы захлебнетесь в наступлении. Ваше командование применяет вас как мясо – иначе объяснить движение легкобронированной техники в крупнонаселенные города с очень серьезной обороной такие, как Киев и Харьков, и которую раскалашмачивают за час – невозможно", – сказал Арестович.

Он напомнил российским военным, что изображениями их убитых сослуживцев заполнен весь интернет, что многие уже сдались в плен.

Представитель ОП подчеркнул, что украинские власти не считают плен позором. Напротив, сдача оружия и переход на сторону Украины позволят сохранить воинскую честь.

Арестович сообщил, что ведутся предварительные переговоры о том, чтобы дать соответствующие гарантии тем российским военным, которые сдадутся в плен.

Как вариант, представитель ОП предложил просто блокировать выполнение незаконных приказов – "есть много способов это делать".

  • На этом же брифинге Арестович сказал, что российские войска на северо-западе от Киева перешли в тактическое отступление, чтобы их не достала украинская артиллерия.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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война Алексей Арестович
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