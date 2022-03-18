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Обстрел Киева. Женщина спасла ребенка, прикрыв его своим телом

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2022, 21:16
Обстрел Киева. Женщина спасла ребенка, прикрыв его своим телом - Фото
Фото: facebook.com/ndslohmatdyt

В Охматдет госпитализировали семью киевлян пострадавших от обстрела столицы российскими оккупантами. Женщина получила многочисленные осколочные ранения — она прикрыла своим телом одномесячную дочь. Об этом рассказали в пресс-службе больницы.

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Мужчина по имени Дмитрий рассказал, что всю ночь они с женой слышали взрывы, которые становились все ближе.Утром, когда женщина кормила их ребенка, вражеский снаряд упал рядом с пятиэтажкой, где живет семья.

"Когда я спустился во двор, то увидел, что снаряд попал в детсад рядом с нашим домом. Там больше нет потолка, окна и двери выбило во всех домах рядом. Обломки стекла летели прямо на нас", – вспоминает Дмитрий.

Его жена Ольга прикрыла своим телом младенца. Она получила многочисленные осколочные ранения. Семью доставили в Охматдет. Там отцу обработали осколочные раны ноги, маме сделали хирургическое вмешательство, вынули все осколки. Ребенок остался невредимым.

Обстрел Киева. Женщина спасла ребенка, прикрыв его своим телом

Обстрел Киева. Женщина спасла ребенка, прикрыв его своим телом

Вадим Ребрина
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Россия обстрел киев оккупанты
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