Обстрел Николаева. РФ вывела в море субмарины, чтобы усложнить перехват ракет – Гуменюк

Российские оккупанты для обстрела Николаева в ночь на 27 апреля использовали тактику "маневрового направления" ракет: враг вывел в море субмарины, чтобы максимально усложнить обнаружение пусков. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам спикера, чтобы обойти противовоздушную оборону, "не обязательно знать, где она расположена".

Гуменюк объяснила, что россияне "вычисляют логику" срабатывание системы и пытаются сделать средства поражения максимально незаметными для ПВО, чтобы сделать невозможным их обнаружение.

"Именно поэтому долго дежурили подводные ракетоносители, которые могут производить пуск и обнаружение этих пусков для нашей системы ПВО усложненными", – отметила спикер.

Спикер указала, что для обстрела Николаева оккупанты применили "маневрирование ракетами", то есть многократное изменение траектории с использованием особенности ландшафта и высоты пусков "насколько это возможно".

"Они пытаются подстроиться под то, чтобы наши системы ПВО не были способны выявить сам факт пуска, сам факт приближения ракет. Потому и произошла такая атака", – добавила Гуменюк.

В свою очередь в эфире Апостроф TV представительница ОК "Юг" предположила, что враг мог использовать такой маневровый запуск ракет по Николаеву, в частности чтобы увидеть, будут ли задействованы системы Patriot с целью выявления их возможного расположения.

В Военно-морских силах ВСУ проинформировали, что по состоянию на утро 27 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых три носителя "Калибров", общий залп до 24 ракеты.

Около часа ночи 27 апреля 2023 года армия РФ ударила несколькими ракетами по жилым кварталам Николаева.

Пока известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых ребенок.

Читайте также: Ракетный удар по Николаеву. Опубликован момент прилета "Калибров" по городу

Олег Васьків

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.