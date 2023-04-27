Обстрел Николаева. РФ вывела в море субмарины, чтобы усложнить перехват ракет – Гуменюк
Российские оккупанты для обстрела Николаева в ночь на 27 апреля использовали тактику "маневрового направления" ракет: враг вывел в море субмарины, чтобы максимально усложнить обнаружение пусков. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.
По словам спикера, чтобы обойти противовоздушную оборону, "не обязательно знать, где она расположена".
Гуменюк объяснила, что россияне "вычисляют логику" срабатывание системы и пытаются сделать средства поражения максимально незаметными для ПВО, чтобы сделать невозможным их обнаружение.
"Именно поэтому долго дежурили подводные ракетоносители, которые могут производить пуск и обнаружение этих пусков для нашей системы ПВО усложненными", – отметила спикер.
Спикер указала, что для обстрела Николаева оккупанты применили "маневрирование ракетами", то есть многократное изменение траектории с использованием особенности ландшафта и высоты пусков "насколько это возможно".
"Они пытаются подстроиться под то, чтобы наши системы ПВО не были способны выявить сам факт пуска, сам факт приближения ракет. Потому и произошла такая атака", – добавила Гуменюк.
В свою очередь в эфире Апостроф TV представительница ОК "Юг" предположила, что враг мог использовать такой маневровый запуск ракет по Николаеву, в частности чтобы увидеть, будут ли задействованы системы Patriot с целью выявления их возможного расположения.
В Военно-морских силах ВСУ проинформировали, что по состоянию на утро 27 апреля в Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых три носителя "Калибров", общий залп до 24 ракеты.
- Около часа ночи 27 апреля 2023 года армия РФ ударила несколькими ракетами по жилым кварталам Николаева.
- Пока известно об одном погибшем и 23 раненых мирных жителях города, среди которых ребенок.
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