Обстрел Николаева. Российские ракеты попали в жилой квартал, семь человек ранены

Российская армия ночью 2 октября нанесла ракетный удар по Николаеву. Местные власти сообщают о семи раненых.

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"Около 03:45 Николаев попал под ракетные обстрелы зенитно-ракетными системами С-300. Попадания зафиксированы около двух четырехэтажных домов. Дома получили повреждения, в одном из них возник пожар. Также зафиксировано попадание возле территории больницы. Всего в результате обстрела ранения получили семь человек", – говорится в утренней сводке Николаевской обладминистрации.

Пожар потушили в течение 50 минут после обстрела, сообщила ГСЧС в Николаевской области.

Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что пострадали не два жилых дома, а четыре. В больнице ударной волной и обломками выбиты окна.

Также разрушения есть на трансформаторной подстанции, электросетях и газопроводе.

Часть домов осталась без света и газа.

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Андрій Водяний

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