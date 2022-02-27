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Обстрелы продолжаются. Угроза из Беларуси. Киев успешно обороняется – сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 15:17
Обстрелы продолжаются. Угроза из Беларуси. Киев успешно обороняется – сводка Генштаба ВСУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Российские оккупанты продолжают воздушно-наступательную операцию, в ходе которой не прекращают обстрелы военной и гражданской инфраструктуры Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на 13:00 27 февраля.

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С начала суток российские захватчики нанесли пять авиационных и 16 ракетных ударов.

Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Беларусь:

- к аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов из состава 15 бр. АА, базирующейся в населенном пункте Остров Псковской области, а также два самолета Ан-124 воздушно-космических сил;

- к аэродрому Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.

Перегруппировав войска, противник производит наступательные действия в направлении Киева.

Силы обороны столицы успешно защищают город. Командующий обороны Киева – генерал-полковник Александр Сырский, комендант обороны города – герой Украины, полковник Сергей Собко.

Враг продолжает обстрелы Харькова и Балаклеи.

Идет отчаянная оборона Херсона.

Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины.

Враг предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен.

Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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