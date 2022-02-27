Обстрелы продолжаются. Угроза из Беларуси. Киев успешно обороняется – сводка Генштаба ВСУ
Российские оккупанты продолжают воздушно-наступательную операцию, в ходе которой не прекращают обстрелы военной и гражданской инфраструктуры Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на 13:00 27 февраля.
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С начала суток российские захватчики нанесли пять авиационных и 16 ракетных ударов.
Еще одним центром концентрации оккупационных войск стала Беларусь:
- к аэродрому Мачулищи переброшены 10 вертолетов из состава 15 бр. АА, базирующейся в населенном пункте Остров Псковской области, а также два самолета Ан-124 воздушно-космических сил;
- к аэродрому Барановичи – четыре истребителя-бомбардировщика Су-34.
Перегруппировав войска, противник производит наступательные действия в направлении Киева.
Силы обороны столицы успешно защищают город. Командующий обороны Киева – генерал-полковник Александр Сырский, комендант обороны города – герой Украины, полковник Сергей Собко.
Враг продолжает обстрелы Харькова и Балаклеи.
Идет отчаянная оборона Херсона.
Группировка Черноморского флота ВС РФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы ВМС Украины.
Враг предпринимал попытки высадки морского десанта в районе Черноморска. Вражеский десант уничтожен.
Подразделения Тихоокеанского флота ВС РФ также вовлечены в ведение боевых действий.
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