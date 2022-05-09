UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обсудить эмбарго на российскую нефть. Президент Еврокомиссии едет в Венгрию

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 20:11
Обсудить эмбарго на российскую нефть. Президент Еврокомиссии едет в Венгрию - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Сегодня, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен едет в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном запланированные санкции ЕС в отношении российской нефти. Об этом сообщил в Twitter ее пресс-секретарь Эрик Мамер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Президент Урсула фон дер Ляйен сегодня после обеда направляется в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов", – написал Мамер.

Скриншот Twitter

Венгрия отказывается голосовать на инициативу Еврокомиссии о санкциях против России, которые включают нефтяное эмбарго, поскольку это может оказать влияние на систему энергоснабжения страны. Об этом завил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

  • Начиная с февраля 2022 года, Евросоюз принял уже пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, финансового сектора и энергетики России в ответ на ее агрессию против Украины. Последний из них – в начале апреля.
  • Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против России, предусматривающих постепенный запрет на импорт нефти.

Читайте также: Лечение бойцов и восстановление. Сийярто рассказал, как Венгрия будет помогать Украине

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Венгрия Урсула фон дер Ляен эмбарго на нефть
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 