Обсудить эмбарго на российскую нефть. Президент Еврокомиссии едет в Венгрию

Сегодня, 9 мая, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен едет в Венгрию, чтобы обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном запланированные санкции ЕС в отношении российской нефти. Об этом сообщил в Twitter ее пресс-секретарь Эрик Мамер.

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"Президент Урсула фон дер Ляйен сегодня после обеда направляется в Венгрию для встречи с премьер-министром Виктором Орбаном. Они обсудят вопросы, связанные с европейской безопасностью поставок энергоресурсов", – написал Мамер.

Венгрия отказывается голосовать на инициативу Еврокомиссии о санкциях против России, которые включают нефтяное эмбарго, поскольку это может оказать влияние на систему энергоснабжения страны. Об этом завил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Начиная с февраля 2022 года, Евросоюз принял уже пять пакетов санкций против физических лиц, организаций, финансового сектора и энергетики России в ответ на ее агрессию против Украины. Последний из них – в начале апреля.

Венгрия продолжает блокировать введение новых санкций Евросоюза против России, предусматривающих постепенный запрет на импорт нефти.

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Яна Катасонова

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