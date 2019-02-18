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18.02.2019, 20:28

Обсудить военное сотрудничество: в Киев приехала сенатор США

Обсудить военное сотрудничество: в Киев приехала сенатор США - Фото
Джонни Эрнст (фото - twitter.com/USEmbassyKyiv)

Джонни Эрнст из Айовы - член украинского кокуса в Сенате США

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В Украину приехала сенатор США от штата Айова Джонни Эрнст. Об этом сообщает в Twitter посольство США в Украине.

Отмечается, что Джонни Эрнст, которая помимоо всего прочего является членом украинского кокуса в Сенате США, планирует провести несколько встреч по поводу военного сотрудничества между Украиной и США.

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2 февраля стало известно, что Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США, в том числе ракетных комплексов Javelin.

Президент США Дональд Трамп подписал бюджет, в соответствии с которым совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагоном на указанные цели (оказание военно-технической поддержки - ред.), составляет почти 695,7 млн долларов США.

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Теги: Джонни Эрнст, оружие, сенатор
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