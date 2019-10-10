"Обсуждали тет-а-тет". Зеленский о встрече с Хорошковским

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что у него на Банковой была личная встреча с олигархом Валерием Хорошковским, детали которой он раскрывать пока не будет. Об этом он заявил сегодня на пресс-марафоне.

"С господином Хорошковским я действительно встречался на Банковой. Я этого не скрываю", - отметил Зеленский.

Отвечая на вопрос, почему не было фотоотчета, Зеленский сказал: "Я не помню, почему не было фотоотчета. Но мы знаем, как общество реагирует на фотоотчеты, был Коломойский, был фототчет…. Я никогда не вру. Я отвечаю, я встречался с господином Хорошковским".

Президент отметил, что у него был один важный вопрос к Хорошковскому. "Я в целом не хочу выделить время (пресс-марафона, - ред.) господину Хорошковскому, потому что к нему был один серьезный вопрос. И этот очень серьезный вопрос мы с ним обсуждали тет-а-тет. Не могу пока сказать (какой вопрос, - ред.)", - объяснил президент.

Отвечая на вопрос, влияет ли Хорошковский на президента или на его команду, Зеленский подчеркнул: "Нет, он не является моим советником, он не влияет на мою команду. Будете знать, по какому вопросу была встреча, когда мы будем знать результат этой встречи. Эта встреча не касалась каких-то должностей, каких-то договоренностей теневых, это нас не интересует".

Зеленский подчеркнул, что Хорошковский не будет курировать отношения с Россией.

"Это (встреча, - ред.) не касается никаких международных отношений. У нас была встреча, встреча была личной", - еще раз уточнил он.

изнес-партнер Зеленского Сергей Шефир оманда Зеленского вряд ли будет сотрудничать с Хорошковским. 2 мая б заявлял , что кЗеленскогоХорошковским.

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