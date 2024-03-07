Обучение ВСУ. Франция расширяет программы – будет готовить воздушные и военно-морские силы

С начала полномасштабного вторжения Франция уже подготовила 10 тысяч украинских военных, сообщили в Минобороны страны

Французская САУ Caesar (Фото: Генштаб ВСУ)

В 2024 году Франция намерена расширить программы подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины на воздушную и военно-морскую сферы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

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По информации оборонного ведомства, с начала полномасштабного вторжения 10 000 украинских военных прошли обучение во Франции, из них 8800 бойцов – в 2023 году. Планируется, что в 2024 году французские специалисты начнут проводить подготовку украинских военных воздушных и военно-морских сил.

В Минобороны отметили, что обучение проходит как на территории самой Франции, так и в Польше, преимущественно в рамках Миссии военной помощи Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM).

Сейчас подготовка украинских военных осуществляется по трем направлениям. Первый связан с использованием и обслуживанием нового вооружения, в том числе самоходных артиллерийских установок Caesar, ракет Crotale NG, танков AMX 10-RC, систем "земля-воздух" средней дальности (SAMP/T) и другого вооружения.

Второе направление – специализированная подготовка, нацеленная на критические ноу-хау или ноу-хау с высокой добавленной стоимостью в следующих областях:

→ здравоохранение;

→ разминирование;

→ разведка и обеспечение

Третье направление связано с формированием тактических подразделений, ориентированных на ведение боевых действий в городах и в полях.

20 декабря 2023 года сообщалось, что Литва передала пакет военной помощи и анонсировала подготовку 3500 бойцов ВСУ до конца 2024 года.

24 января 2024 года министр обороны Германии Писториус заявил, что страна в 2024 году и дальше будет помогать Украине. В частности, по его словам, ФРГ планирует обучить 10 000 военных ВСУ, а также осуществлять поставки танков и другой техники.

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