Литва передала пакет військової допомоги та планує розширити навчання для бійців ЗСУ

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

До Збройних Сил України прибула нова партія військової допомоги від Литви, у яку, зокрема, ввійшло необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків. Також стало відомо, що литовські інструктори планують підготувати 3500 бійців ЗСУ у 2024 році. Про це повідомили Міноборони балтійської країни та литовські Збройні сили.

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Згідно з повідомленням Міноборони країни, Збройні сили Литви перевезли та передали українським військовим необхідне польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що різноманітне польове спорядження особливо необхідне військам у зимовий період.

"Ми продовжуємо робити все можливе, щоб полегшити важку боротьбу України проти жорстокого агресора. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги", – зазначив він.

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Фото: Міністерство оборони Литви

За даними литовських Збройних сил, у 2023 році інструктори литовської армії підготували 2900 українських військових, а у 2024 році Збройні сили країни планують підготувати ще 3500 бійців ЗСУ.

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У 2023 році, за даними армії, безпосередньо у Литві пройшли навчання 1600 українських військових за 88 різними курсами, а сапери проходили підготовку в рамках ініціативи Литви з країнами Північної Європи.

Наступного року литовські інструктори будуть залучені до підготовки близько 3500 українських військових – знову у рамках місії Євросоюзу EUMAM, операції Interflex на території Великої Британії, а також безпосередньо у Литві, зазначили в ЗС країни.

Литовська армія повідомила, що українські військові проходять навчання з використанням інфраструктури ЗС Литви й на спільних курсах із Великою Британією, Німеччиною та країнами Північної Європи.

10 листопада 2023 року у Міноборони Литви підтвердили, що передали Україні дві пускові установки для зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

22 листопада Україна отримала від Литви три млн набоїв калібру 7,62×51 мм, системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

15 грудня Збройні сили Литви відправили в Україну кілька мільйонів набоїв та кілька тисяч боєприпасів до РПГ, а також близько 1000 розкладачок.

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