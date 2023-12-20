Литва передала пакет военной помощи и планирует расширить обучение для бойцов ВСУ

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

В Вооруженные Силы Украины прибыла новая партия военной помощи от Литвы, в которую, в частности, вошло необходимое полевое оборудование и десятки тысяч единиц сухих пайков. Также стало известно, что литовские инструкторы планируют подготовить 3500 бойцов ВСУ в 2024 году. Об этом сообщили Минобороны балтийской страны и литовские Вооруженные силы.

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Согласно сообщению Минобороны страны, Вооруженные силы Литвы перевезли и передали украинским военным необходимое полевое оборудование и десятки тысяч единиц сухих пайков.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что разнообразное полевое снаряжение особенно необходимо войскам в зимний период.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы облегчить тяжелую борьбу Украины против жестокого агрессора. Каждый наш пакет поддержки – это дополнительный шаг к победе", – отметил он.

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Фото: Министерство обороны Литвы

По данным литовских Вооруженных сил, в 2023 году инструкторы литовской армии подготовили 2900 украинских военных, а в 2024 году Вооруженные силы планируют подготовить еще 3500 бойцов ВСУ.

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В 2023 году, по данным армии, непосредственно в Литве прошли обучение 1600 украинских военных по 88 различным курсам, а саперы проходили подготовку в рамках инициативы Литвы со странами Северной Европы.

В следующем году литовские инструкторы будут привлечены к подготовке около 3500 украинских военных – снова в рамках миссии Евросоюза EUMAM, операции Interflex на территории Великобритании, а также непосредственно в Литве, отметили в ВС страны.

Литовская армия сообщила, что украинские военные проходят обучение с использованием инфраструктуры ВС Литвы и на совместных курсах с Великобританией, Германией и странами Северной Европы.

10 ноября 2023 года в Минобороны Литвы подтвердили, что передали Украине две пусковые установки для зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

22 ноября Украина получила от Литвы три млн патронов калибра 7,62×51 мм, системы дистанционного подрыва и зимнее снаряжение.

15 декабря Вооруженные силы Литвы отправили в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов к РПГ, а также около 1000 раскладушек.

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