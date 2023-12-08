Обхід санкцій за допомогою дітей: МВС Литви розслідує надання громадянства дітям Абрамовича

Роман Абрамович (Фото: EPA)

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте створила комісію з розслідування надання литовського громадянства дітям російського олігарха Романа Абрамовича у 2011–2013 роках. Про це повідомила пресслужба литовського МЗС.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Міграційний департамент країни вивчить списки санкції Євросоюзу та перевірить, чи не є громадянами Литви родичі інших підсанкційних осіб, кажуть у МЗС Литви.

З нещодавнього розслідування міжнародного консорціуму OCCRP та його литовського партнера Siena стало відомо про те, що діти Абрамовича – Аркадій та Анна – мають литовські паспорти.

Читайте також: "Рятували" яхту та $1,4 млрд через PwC. Як російські олігархи уникають санкцій – розслідування

Газета The Guardian зʼясувала, що в лютому 2022 року, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Абрамович переписав активи та інше майно на своїх сімох дітей. Незабаром він потрапив під санкції Великої Британії, Євросоюзу та Австралії.

Тепер у Литві планують внести до закону про громадянство поправки, які розширюють підстави для позбавлення паспорта. У заяві зазначили, що зміни стосуватимуться всіх литовців із подвійним громадянством.

"Надання громадянства не може бути таємницею, а литовський паспорт – прикриттям для обходу санкцій або інших зловживань. У цей геополітично складний період захист персональних даних не може бути вищим за інтереси національної безпеки", – підкреслила Білотайте.

Читайте також: Глава МЗС Британії про активи РФ: Замість заморожувати – хай буде аванс у рахунок репарацій

У МЗС зазначили, що паспорт зможуть анулювати, якщо громадянин "загрожує інтересам безпеки країни або привселюдно висловлює підтримку державі, яка загрожує інтересам безпеки Литви, членів ЄС та їхніх союзників".

У березні 2022 року ЄС визнав Абрамовича "олігархом, який має тісні зв'язки з Володимиром Путіним", зокрема "привілейований доступ" до глави Кремля, що допомогло йому зберегти свої активи. Абрамович також перебуває під санкціями Британії, Канади та Австралії.

Санкції проти Абрамовича у жовтні 2022 року запровадила й Україна, але відстрочила їх до завершення обміну полоненими.

У липні 2023 року стало відомо, що Абрамович оскаржує санкції Євросоюзу.

11 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало один із найбільших переліків творів мистецтва. Вони знаходяться у приватній колекції російського олігарха Абрамовича. До переліку увійшли 367 творів мистецтва, які оцінюються у майже $1 млрд.

Читайте також: ЄС поклав на стіл Сі Цзіньпіна список китайських фірм, пов'язаних із Росією – Politico