Обход санкций: МВД Литвы расследуют предоставление гражданства детям Абрамовича

Роман Абрамович (Фото: EPA)

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте создала комиссию по расследованию предоставления литовского гражданства детям российского олигарха Романа Абрамовича в 2011–2013 годах. Об этом сообщила пресс-служба литовского МИД.

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Миграционный департамент страны изучит списки санкции Евросоюза и проверит, не являются ли гражданами Литвы родственники других подсанкционных лиц, говорят в МИД Литвы.

Из недавнего расследования международного консорциума OCCRP и его литовского партнера Siena стало известно о том, что у детей Абрамовича – Аркадия и Анны – есть литовские паспорта.

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Газета The Guardian выяснила, что в феврале 2022 года, незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Абрамович переписал активы и другое имущество на своих семерых детей. Вскоре он попал под санкции Великобритании, Евросоюза и Австралии.

Теперь в Литве планируется внести в закон о гражданстве поправки, расширяющие основания для лишения паспорта. В заявлении отметили, что изменения будут касаться всех литовцев с двойным гражданством.

"Предоставление гражданства не может быть тайным, а литовский паспорт – прикрытием для обхода санкций или других злоупотреблений. В этот геополитически сложный период защита персональных данных не может быть выше интересов национальной безопасности", – подчеркнула Билотайте.

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В МИД отметили, что паспорт смогут аннулировать, если гражданин "угрожает интересам безопасности страны или публично выражает поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы, членов ЕС и их союзников".

В марте 2022 года ЕС признал Абрамовича "олигархом, имеющим тесные связи с Владимиром Путиным", в частности "привилегированный доступ" к главе Кремля, что помогло ему сохранить свои активы. Абрамович также находится под санкциями Британии, Канады и Австралии.

Санкции против Абрамовича в октябре 2022 года ввела и Украина, но отсрочила их до завершения обмена пленными.

В июле 2023 года стало известно, что Абрамович оспаривает санкции Евросоюза.

11 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) опубликовало один из крупнейших перечней произведений искусства. Они находятся в частной коллекции российского олигарха Абрамовича. В перечень вошли 367 произведений искусства, которые оцениваются почти в $1 млрд.

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