Вперше в історії. Для стримування Росії Німеччина створює бригаду у Литві: деталі

Повністю боєздатним з'єднання стане у 2027 році та налічуватиме 4800 солдатів і 200 цивільних працівників

Ілюстративне фото: Facebook Die Bundeswehr in Bayern

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і його литовський колега Арвідас Анушаускас підписали у Вільнюсі дорожню карту для розміщення бригади німецької армії (Бундесверу) у Литві. Близько 5000 службовців будуть постійно розміщуватися у цій країні з 2025 року – для Бундесверу вперше у такому масштабі. Про це повідомляє міністерство оборони ФРН.

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"Йдеться про стримування Росії та захист території альянсу НАТО: шляхом постійного розміщення бригади Бундесверу в Литві Німеччина надсилає чіткий сигнал солідарності зі своїми партнерами по альянсу НАТО. Створення бригади в Литві є флагманським проєктом переломного моменту в політиці безпеки, поштовхом до якого стала загарбницька війна Росії проти України. Проєкт амбітний: ніколи раніше Бундесвер постійно не дислокував стільки солдатів і цивільних членів Бундесверу за кордоном", – повідомляє відомство.

Пісторіус анонсував розгортання бригади у червні 2023 року, тепер, через пів року підписано дорожню карту проєкту.

Армія ФРН зазначає, що бригада складатиметься приблизно з 4800 солдатів і 200 цивільних працівників.

Їх розмістять у населених пунктах Руднінкаї та Руклі, неподалік від двох великих міст Вільнюса й Каунаса, відповідний указ має бути підписаний цього року, пише Бундесвер.

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За домовленостями, військову та цивільну інфраструктуру для цієї бригади забезпечує Литва: частина з неї є новозбудованою, а частина модернізованою; залежно від ходу будівництва бригада поступово розширюватиметься.

Очікується, що бригада досягне повної боєздатності до кінця 2027 року: вона розроблена як важка бригада, в майбутньому її очолюватиме 2025-та дивізія Сухопутних військ ФРН, також до складу входять 122-й танково-гренадерський батальйон, 203-й танково-гренадерський батальйон та багатонаціональний батальйон як продовження Бойової групи передової присутності eFPenhanced.

Також у складі бригади діятимуть об'єднання та частини бойового, командного й оперативного забезпечення, а адміністрація Бундесверу матиме власний офіс дипломатичної служби, пише відомство.

Зазначається, що в Каунасі й Вільнюсі плануються квартири для тих, хто супроводжує родини службовців, а також дитячі садки та школи.

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