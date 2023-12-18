Впервые в истории. Для сдерживания России Германия создает бригаду в Литве: детали

Полностью боеспособным соединение станет в 2027 году и будет насчитывать 4800 солдат и 200 гражданских сотрудников

Иллюстративное фото: Facebook Die Bundeswehr in Bayern

Министр обороны Германии Борис Писториус и его литовский коллега Арвидас Анушаускас подписали в Вильнюсе дорожную карту для размещения бригады германской армии (Бундесвера) в Литве. Около 5000 сотрудников будут постоянно размещаться в этой стране с 2025 года – для Бундесвера впервые в таком масштабе. Об этом сообщает министерство обороны ФРГ.

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"Речь идет о сдерживании России и защите территории альянса НАТО: путем постоянного размещения бригады Бундесвера в Литве Германия посылает четкий сигнал солидарности со своими партнерами по альянсу НАТО. Создание бригады в Литве является флагманским проектом переломного момента в политике безопасности, толчком к которому стала захватническая война России против Украины. Проект амбициозный: никогда раньше Бундесвер постоянно не дислоцировал столько солдат и гражданских членов Бундесвера за границей", – сообщает ведомство.

Писториус анонсировал развертывание бригады в июне 2023 года, теперь через полгода подписана дорожная карта проекта.

Армия ФРГ отмечает, что бригада будет состоять из примерно 4800 солдат и 200 гражданских сотрудников.

Их разместят в населенных пунктах Руднинкай и Рукли, недалеко от двух крупных городов Вильнюса и Каунаса, соответствующий указ должен быть подписан в этом году, пишет Бундесвер.

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По договоренностям военную и гражданскую инфраструктуру для этой бригады обеспечивает Литва: часть из нее является новой, а часть модернизированной; в зависимости от хода строительства бригада будет постепенно расширяться.

Ожидается, что бригада достигнет полной боеспособности к концу 2027 года: она разработана как тяжелая бригада, в будущем ее будет возглавлять 2025 дивизия Сухопутных войск ФРГ, также в состав входят 122-й танково-гренадерский батальон, 203-й танково-гренадерский батальон и многонациональный батальон как продолжение Боевой группы передового присутствия eFPenhanced.

Также в составе бригады будут действовать объединения и части боевого, командного и оперативного обеспечения, а у администрации Бундесвера будет собственный офис дипломатической службы, пишет ведомство.

Отмечается, что в Каунасе и Вильнюсе планируются квартиры для сопровождающих членов семей служащих, а также детские сады и школы.

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