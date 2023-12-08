Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги – список

Рейхстаг (Фото: LIGA.net)

Міністерство оборони Німеччини оголосило про новий пакет військової допомоги Україні, в який, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси 155-мм калібру, розвідувальні безпілотники та інше озброєння. Про це повідомили на сайті німецького уряду.

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Пакет поповнили таким озброєнням та обладнанням:

→ 250 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм (раніше було 25 750) (із запасів Бундесверу та промислових запасів);

→ розвідувальний комплекс LUNA NG;

→ 10 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами (раніше було 142);

→ шість прикордонних патрульних автомобілів (раніше було 235);

→ вісім вантажівок Zetros (було 224);

→ 100 000 аптечок (раніше було 400 000);

→ медичні засоби;

→ 70 автоматичних гранатометів калібру 70 мм.

2 грудня Берлін передав основний пакет допомоги. Його зміст LIGA.net публікувала у новині.

21 листопада глава Міноборони Німеччини оголосив про новий пакет допомоги на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди.

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