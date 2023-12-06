Пісторіус: Постачання ППО та снарядів в Україну затримуються, але ми збільшуємо потужності

За словами міністра оборони Німеччини, оборонка нарощує потужності "скрізь, де тільки може", але "це питання швидкості, на яку ви не можете мати впливу"

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав затримки з постачанням зброї в Україну, але запевнив, що його країна "якомога швидше" збільшить виробничі потужності. Його цитує DW.

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"У нас є добре відома проблема: оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах", – сказав він, додавши, що це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони.

За словами Пісторіуса, оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може", але "це питання швидкості, на яку ви не можете мати необмеженого впливу".

Глава німецького Міноборони пояснив, що потрібен час, аби відкрити завод і створити необхідні запаси, щоб потім мати змогу виробляти швидко та безперебійно.

Як приклад Пісторіус навів виробництво боєприпасів для зенітної самохідної установки Gepard, яке Німеччині довелося відновити. За його словами, "хоч це й зробили відносно швидко, втім, усе одно це тривало пів року".

21 листопада глава Міноборони Німеччини оголосив про новий пакет допомоги на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди.

2 грудня Україна отримала нову партію військової допомоги від німецьких союзників.

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