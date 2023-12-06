Писториус: Поставки ПВО и снарядов в Украину задерживаются, но мы увеличиваем мощности

По словам министра обороны Германии, оборонка наращивает мощности "везде, где только может", но "это вопрос скорости, на которую вы не влияете"

Борис Писториус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Министр обороны Германии Борис Писториус признал задержки с поставкой оружия в Украину, но заверил, что его страна "как можно скорее" увеличит производственные мощности. Его цитирует DW.

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"У нас хорошо известна эта проблема: оборонная промышленность не успевает за спросом, который есть в определенных сферах", – сказал он, добавив, что это касается как боеприпасов, так и систем противовоздушной обороны.

По словам Писториуса, оборонная промышленность наращивает мощности "везде, где только может", но "это вопрос скорости, на которую вы не можете оказать неограниченное влияние".

Глава немецкого Минобороны пояснил, что нужно время, чтобы открыть завод и создать необходимые запасы, чтобы потом производить быстро и бесперебойно.

В качестве примера Писториус привел производство боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard, которое Германии пришлось восстановить. По его словам, "хоть это и сделали относительно быстро, впрочем, все равно это заняло полгода".

21 ноября глава Минобороны Германии объявило о новом пакете помощи на 1,3 млрд евро: в нем дополнительные Iris-T на 2024-2025 годы и снаряды.

2 декабря Украина получила новую партию военной помощи от немецких союзников.

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