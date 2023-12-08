Германия передала Украине новую партию военной помощи – список

В пакет военной поддержки вошли, в частности, боеприпасы, разведывательный комплекс, беспилотники и т.п.

Рейхстаг (Фото: LIGA.net)

Министерство обороны Германии объявило о новом пакете военной помощи Украине, в который, в частности, вошли дополнительные боеприпасы 155-мм калибра, разведывательные беспилотники и другое вооружение. Об этом сообщили на сайте немецкого правительства.

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Пакет наполнили таким вооружением и оборудованием:

→ 250 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм (ранее было 25 750) (из запасов Бундесвера и промышленных запасов);

→ разведывательный комплекс LUNA NG;

→ 10 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями (ранее было 142);

→ шесть пограничных патрульных автомобилей (ранее было 235);

→ восемь грузовиков Zetros (было 224);

→ 100 000 аптечек (ранее было 400 000);

→ медицинские средства;

→ 70 автоматических гранатометов калибра 70 мм.

2 декабря Берлин передал основной пакет помощи. Его содержание LIGA.net публиковала в новости.

21 ноября глава Минобороны Германии объявил о новом пакете помощи на 1,3 млрд евро: в нем дополнительные Iris-T на 2024-2025 годы и снаряды.

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