Підготовка ЗСУ. Франція розширює програми – навчатиме повітряні та військово-морські сили

З початку повномасштабного вторгнення Франція вже підготувала 10 000 українських військових, повідомили в Міноборони країни

Французька САУ Caesar (Фото: Генштаб ЗСУ)

У 2024 році Франція має наміри розширити програми підготовки військовослужбовців Збройних Сил України на повітряну та військово-морську сфери. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни.

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За інформацією оборонного відомства, з початку повномасштабного вторгнення 10 000 українських військових пройшли навчання у Франції, з них 8800 бійців – у 2023 році. Планується, що у 2024 році французькі спеціалісти почнуть проводити підготовку українських військових повітряних та військово-морських сил.

В Міноборони зазначили, що навчання проходять як на території самої Франції, так і в Польщі переважно в межах Місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України (EUMAM).

Зараз підготовка українських військових здійснюється за трьома напрямками. Перший – пов’язаний з використанням і обслуговуванням нового озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок Caesar, ракет Crotale NG, танків AMX 10-RC, систем "земля-повітря" середньої дальності (SAMP/T) та іншого озброєння.

Другий напрямок – спеціалізована підготовка, націлена на критичні ноу-хау або ноу-хау з високою доданою вартістю у таких сферах:

→ охорона здоров’я;

→ розмінування;

→ розвідка та забезпечення

Третій напрямок пов'язаний з формування тактичних підрозділів, орієнтованих на ведення бойових дій у містах та полях.

20 грудня 2023 року повідомлялося, що Литва передала пакет військової допомоги та анонсувала підготовку 3500 бійців ЗСУ до кінця 2024 року.

24 січня 2024 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.

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