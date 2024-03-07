Підготовка ЗСУ. Франція розширює програми – навчатиме повітряні та військово-морські сили
У 2024 році Франція має наміри розширити програми підготовки військовослужбовців Збройних Сил України на повітряну та військово-морську сфери. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни.
За інформацією оборонного відомства, з початку повномасштабного вторгнення 10 000 українських військових пройшли навчання у Франції, з них 8800 бійців – у 2023 році. Планується, що у 2024 році французькі спеціалісти почнуть проводити підготовку українських військових повітряних та військово-морських сил.
В Міноборони зазначили, що навчання проходять як на території самої Франції, так і в Польщі переважно в межах Місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України (EUMAM).
Зараз підготовка українських військових здійснюється за трьома напрямками. Перший – пов’язаний з використанням і обслуговуванням нового озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок Caesar, ракет Crotale NG, танків AMX 10-RC, систем "земля-повітря" середньої дальності (SAMP/T) та іншого озброєння.
Другий напрямок – спеціалізована підготовка, націлена на критичні ноу-хау або ноу-хау з високою доданою вартістю у таких сферах:
→ охорона здоров’я;
→ розмінування;
→ розвідка та забезпечення
Третій напрямок пов'язаний з формування тактичних підрозділів, орієнтованих на ведення бойових дій у містах та полях.
- 20 грудня 2023 року повідомлялося, що Литва передала пакет військової допомоги та анонсувала підготовку 3500 бійців ЗСУ до кінця 2024 року.
- 24 січня 2024 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що країна у 2024 році й надалі допомагатиме Україні. Зокрема, за його словами, ФРН планує навчити 10 000 військових ЗСУ, а також здійснювати постачання танків та іншої техніки.
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