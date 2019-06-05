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05.06.2019, 18:13

Обыски в ФФУ: НАБУ вышло на окружение сына Луценко - УП

Обыски в ФФУ: НАБУ вышло на окружение сына Луценко - УП - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Детективы, по данным источника журналистов, искали информацию о Денисе Морозенко - друге сына генпрокурора

К возможным злоупотреблениям на закупках для строительства футбольных полей с искусственным покрытием, которое расследует НАБУ, может быть причастен человек, связанный с генеральным прокурором Юрием Луценко. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в Федерации футбола Украины (новое название – Украинская ассоциация футбола).

Уточняется, что обыски сегодня прошли в кабинетах всего здания, начиная с первого этажа, где находится отдел маркетинга. Также был проведен обыск и на пятом этаже, где расположены кабинеты руководства УАФ.

По информации источника, следователи НАБУ в поиске документов по строительству и изготовление искусственных полей акцентировали свое внимание на деятельности Дениса Морозенко, который работал в ФФУ с мая 2015-го по июль 2018-го на должности начальника аналитического отдела Департамента развития. УП уточняет, что зарплата Денисенко на этот период в ФФУ – 999 272 гривен.

По данным источника издания, именно Денисенко был человеком, который осуществлял контроль по закупке газонного покрытия у завода ФФУ и строительству футбольных площадок за средства государственного бюджета.

Источник УП утверждает, что назначение Морозенко на должность ФФУ в 2015 году произошло при содействии нынешнего генерального прокурора.

"Все дело в том, что Денис Морозенко входит в близкое окружение сына генпрокурора - Александра. Именно он был свидетелем на свадьбе сына Луценко", - сказал собеседник УП.

Ранее сегодня сообщалось, что НАБУ проводит обыски в здании УАФ в рамках расследования возможных злоупотреблений при оплате за счет госбюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

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Теги: набу, юрий луценко, ФФУ, уаф, федерация футбола, денис морозенко
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