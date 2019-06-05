НАБУ обыскивает здание Украинской ассоциации футбола

Фото: пресс-служба НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Федерации футбола Украины (новое название организации – Украинская ассоциация футбола). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обыск санкционирован постановлением суда и проводится в рамках расследования возможных злоупотреблений при оплате за счет госбюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

29 мая в НАБУ опровергли информацию об обысках в офисе ФФУ. Информацию распространило одно из украинских СМИ. Заявлялось, что детективы изъяли при этом "футбольные мячи и водку", а также документацию.



Читайте также: Глава ФФУ Павелко тратит миллионы при з/п в 20 тыс грн - СМИ