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05.06.2019, 12:43

НАБУ обыскивает здание Украинской ассоциации футбола

НАБУ обыскивает здание Украинской ассоциации футбола - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

Обыск проводится в рамках расследования возможной коррупции при строительстве футбольных полей

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в здании Федерации футбола Украины (новое название организации – Украинская ассоциация футбола). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обыск санкционирован постановлением суда и проводится в рамках расследования возможных злоупотреблений при оплате за счет госбюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

29 мая в НАБУ опровергли информацию об обысках в офисе ФФУ. Информацию распространило одно из украинских СМИ. Заявлялось, что детективы изъяли при этом "футбольные мячи и водку", а также документацию.

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Теги: коррупция, набу, обыски, ФФУ
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